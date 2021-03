Zwickau: Ausländerpaar überfällt Rentnerin in ihrer Wohnung

Am vergangenen Donnerstagvormittag überfiel ein fremdländisches Verbrecherpaar eine Rentnerin im Zwickauer Stadtteil Marienthal in ihrer eigenen Wohnung. Die Seniorin rechnete mit einem Paketboten und öffnete nichtsahnend die Wohnungstür, woraufhin die beiden Räuber sie in die Wohnung drängten. Dort zeigten sie der verängstigten alten Dame einen Zettel mit der Aufschrift “Wir brauchen Geld” und durchsuchten anschließend die Wohnung. Erst nach 45 Minuten flüchteten die beiden ausländischen Täter mit 100 Euro Bargeld und Schmuck.

Zurück blieb eine verängstigte und aufgelöste Frau, der dieser Vormittag noch lange in böser Erinnerung bleiben wird.

Die Täterbeschreibung der flüchtigen Verbrecher: beide sprachen kein Deutsch – sie ist etwa 1,65 Meter groß mit schwarzem Kopftuch, er ca. 40 Jahre und 1,70 Meter.

Wir fordern eine kompromisslose und sofortige Ausweisung aller kriminellen Ausländer, um solche Taten zu verhindern. Denn der Schutz unseres Volkes hat stets an erster Stelle zu stehen.