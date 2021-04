Aktivisten vom Stützpunkt München/Oberbayern bei Umweltaktion “Ramadama”

Am 10. April 2021 waren Aktivisten des Stützpunktes München/Oberbayern in den Gemeinden und Wäldern unterwegs, um an der Aktion “Ramadama” teilzunehmen.

Bei der Aktion geht es darum, Müll in der Natur und am Straßenrand aufzusammeln. Organisiert wird dies meist von den örtlichen Vereinen.

Wir als nationalrevolutionäre Aktivisten sind selbstverständlich an den Aktionen und auch abseits der festen Termine immer unterwegs um unsere Umwelt und unsere Heimat zu schützen.

Für’s Vaterland – Bereit!

Für’s Volk – Bereit!

Für die Heimat – Bereit!