Heute wurden in Zwickau die Verteilungen zur Werbung für unsere große Demonstration am 1. Mai fortgesetzt. Tausende Flugblätter fanden so den Weg in die Briefkästen der Zwickauer Bürgerschaft und auch im Straßenbild konnte zahlreich Werbung erblickt werden. Die kommenden Wochen bis zum Arbeiterkampftag werden noch intensiv genutzt und weitere Infoblätter verteilt sowie andere Mobilisierungsaktionen durchgeführt.