Heimat bewahren!

Überfremdung stoppen!

Kapitalismus zerschlagen!

Unter diesem Motto verteilten am heutigen Samstag Aktivisten aus der Bodenseeregion zahlreiche Flugblätter in Friedrichshafen, um für den diesjährigen Arbeiterkampftag zu werben. Der Bodensee fährt am 1. Mai nach Zwickau. Wir sehen uns auf der Straße!