Erfurt: Schulen geschlossen – BUGA geöffnet

In der Landeshauptstadt Erfurt wurde schon lange spekuliert, ob in Zeiten von Corona die BUGA (Bundesgartenschau) stattfinden kann. Da die Stadt hierzu aber einen dreistelligen Millionenbetrag an Steuergeldern verschwendet hat, war klar, dass sich Ministerpräsident Bodo Ramelow und Oberbürgermeister Bausewein nicht davon abbringen lassen.

“Lockdown in Pause” heißt es jetzt in Erfurt



Wie passt das mit der Notbremse Merkels zusammen? Hierbei passt nur zusammen, was den etablierten Parteien in die Karten spielt. So darf auf der BUGA die Gastronomie im Außenbereich öffnen, der Einzelhandel und die ansässige Gastronomie bleiben geschlossen. Ein Gnadenstoß für viele.

Ein weiterer schlimmer Fakt ist jedoch, dass sich die Kindertagesstätten und Schuleinrichtungen in Notbetreung finden. Unseren Kindern wird der soziale Umgang verwehrt, während auf der BUGA fleißig gefeiert wird.

Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” verteilten daher am Wochenende tausende von Flugblättern in der Landeshauptstadt Erfurt, um auf die Missstände aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass dieses System gefährlicher ist als Corona. Zudem wurde der Oberbürgermeister Andreas Bausewein schriftlich um eine Stellungnahme gebeten, welche bisher ausblieb.

