Die aktuellen Corona Beschränkungen sorgten nun schon zum wiederholten male dafür, das auch das Osterfest nicht in gewohnter Weise stattfinden konnte. Aktivisten unserer Partei machten sich auf nach Bamberg und bestückten hunderte Briefkästen mit dem 10 Punkte Programm zur Beendigung der Coronakrise. Auch der Unmut der Bevölkerung wächst, so wurden Schriftzüge in Bamberg gesichtet, welche diesen Unmut aufzeigen.





Für uns ist schon lange klar. DAS SYSTEM IST GEFÄHRLICHER ALS CORONA