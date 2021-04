Heute Vormittag führten zahlreiche Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” in Berlin – Köpenick drei gleichzeitig stattfindende Informationsstände durch. In dem Ostberliner Bezirk mit seinen etwas über 67.000 Einwohnern konnten so in zwei Stunden hunderte Flugblätter und weiteres Material unserer nationalrevolutionären Bewegung persönlich an die Abwohnerschaft verteilt werden. Ein ausführlicher Bericht folgt.