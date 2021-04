Am Nachmittag des 24. April verteilten württembergische Aktivisten hunderte Flugblätter in Göppingen. Neben Mobilisierungsschriften für den Arbeiterkampftag in Zwickau unter dem Motto “Ein Volk will Zukunft!”, fanden auch hunderte Flugblätter zum Thema “Zeitarbeit abschaffen!” den Weg in die Briefkästen der Anwohner. Auch bei der Stadtverwaltung der Hohenstaufenstadt wurden einige Exemplare eingeworfen.