Polizeirazzia bei Linksextremisten in Leipzig-Connewitz

In den heutigen Morgenstunden startete das LKA Sachsen Hausdurchsuchungen bei Linksesxtremisten in 5 Wohnhäusern in der Stockart-, Biedermann-, Pfeffinger- und Zwickauer Straße im Leipziger Stadtteil Connewitz. Es handelt sich hierbei nach Angaben des LKA um eine Razzia der auf linksextremistische Straftaten spezialisierten Soko LinX. Es soll sich hierbei um ein großes Ermittlungsverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs handeln. Dies hat aber nichts mit der jüngsten Brandanschlagsserie auf nationale Objekte zu tun. Letztendlich dürfte bei dieser symbolischen Polizeirazzia gegen Leipziger Linksextremisten nicht viel dabei rauskommen. Effektiv hilft gegen linken Terror nur Selbstschutz!