Reutlingen: Dunkelhäutiger bedroht Passant mit Pistole

Ein 47-Jähriger wurde am Abend des 9. April in Reutlingen Opfer einer Bedrohung mit einer Schusswaffe. Gegen 23 Uhr gingen die Täter zielgerichtet auf das Opfer in der Carl-Diem-Straße zu und fragten nach Zigaretten. Als das Opfer verneinte, zog einer der Täter eine Waffe und bedrohte den 47-Jährigen. Kurz darauf flüchteten die Täter unverrichteter Dinge zu Fuß.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

– dunkler Teint

– dunkeles Haar

– Dreitagebart

– ca. 20 Jahre alt

– dunkle Kleidung

Täter 2:

-weiße Jacke