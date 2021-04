Schweden: Tödliche Gewalt durch Migranten auf Höchststand

Schweden verkommt zunehmend zur Hochburg für kriminelle Migranten. Immer mehr Orte zählen zu Problembezirken. Die Zahl der tödlichen Gewaltdelikte steigt weiter stark an. Im Jahr 2020 gab es nun einen neuen Rekord seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die Schwedische Nationale Behörde für Kriminalitätsprävention Brå (Brottsförebyggande Rådet) erfasst seit 2002 entsprechende Statistiken. Im Jahr 2020 wurden nach diesem Bericht 124 Fälle von tödlicher Gewalt, darunter Mord, Totschlag, Kindestötung und fahrlässige Tötung erfasst.

In 10 Prozent der Fälle war das Opfer noch nicht einmal volljährig. Insgesamt gab es in Schweden fast doppelt so viele Fälle wie im Jahr 2012. Auch in der Region um Stockholm stiegen derartige Delikte weiter massiv an. Die Zahl der 2020 gemeldeten Vergewaltigungen stieg um 9 Prozent auf rund 93 Fälle.

Die schwedische Zeitung Aftonbladet betonte, dass die Zahlen nur die Entwicklungen der letzten 6 Jahre bestätigten und die Gewalt weiter zunimmt.

Die schwedische Regierung handelt wie jede liberale Regierung im westlichen Teil Europas: sie sieht weg und schweigt.