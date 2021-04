Auch in Zittau wurden heute wieder hunderte Flugblätter unserer Kampagne gegen den drohenden Impfzwang verteilt. Gerade jetzt, wo immer offener über einen indirekten Impfzwang in Form von dauerhaften Ausgrenzungen gesprochen wird, gilt es politischen Widerstand gegen die herrschende Corona-Politik zu leisten. Auch in Zittau gilt: Das System ist gefährlicher als Corona!