Aufklärung in Güstrow-Südstadt

Bei bestem Wetter machten sich Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg”, nach dem Kuss an die Mutter, am gestrigen Muttertag auf, um unsere Informationsblätter über den geplanten Bau eines muslimischen Bildungszentrums in der Barlachstadt unter die Bevölkerung zu bringen.

So zog man durch die, nach manch Kommunisten benannten, Straßen und bestückte die Briefkästen der Plattenbauten.

Schon die Namensschilder zeigen deutlich, dass auch in der Südstadt die Überfremdung um sich greit und das Entstehen eines muslimischen Bildungszentrums einschließlich Moschee, diese Entwicklung wohl rasant vorantreiben wird.

Wir stehen dagegen!

Egal ob in der Südstadt, am Distelberg oder sonst wo in unserer Stadt!

Wir stehen zu unserer Heimat, unserer Kultur und bewahren unsere Identität und Traditionen.