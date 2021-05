“Der III. Weg” in Wittstock aktiv

In den vergangenen Tagen wurden in Wittstock (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) tausende Flugblätter, die sich kritisch mit Corona-Diktatur der Bundesregierung auseinandersetzen, an die Haushalte der ca. 14.500 Einwohnerstadt verteilt. Nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Gemeinden der Prignitz haben Landsleute zu unserer Partei “Der III. Weg” gefunden und organisieren in Zukunft den nationalrevolutionären Widerstand. Werde auch du aktiv in deiner Region und organisiere dich in unserer Bewegung. Kontakt unter: [email protected]