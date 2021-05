Erste “Adlerwanderung” in Angermünde durchgeführt

Zu Pfingsten fand, organisiert vom Stützpunkt – Uckermark, die erste “Adlerwanderung” in Angermünde statt. Hierbei handelt es sich um eine Rundwanderung um den Wolletzsee, die ca. 18,5km beträgt. Namensgeber ist hier die Adlerquelle direkt am See liegend, deren sehr eisenhaltiges Trinkwasser Kraft und Energie spenden soll. Neben dem gemeinschaftlichen Erlebnis in der wunderschönen Natur, gab es dort etliche historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Ein ausführlicher Bericht folgt.