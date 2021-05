Gedenken zum 8. Mai auch in der Ostmark

Auch in der Ostmark wurde am 8. Mai nicht dem Schuld- und Büßerkult gehuldigt. Alles Anti-Deutsche wird an diesem Tag von den etablierten Parteien gefeiert. Deshalb gedachten Mitglieder unserer Partei den Opfern und tapferen Soldaten, welche ihr Leben dafür gaben, dass wir leben können. Sie würden wohl in ihren Gräbern rotieren, wenn sie sehen müssten, wie sie heute von dekadenten, umerzogenen Volksgenossen verleugnet, verleumdet und in den Schmutz gezogen werden.

Es wurden daher die Soldatenehrenmale in Mistelbach, Neidling und Bisamberg besucht, unserer Ahnen gedacht und Kerzen aufgestellt.