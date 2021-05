Massenverteilung in Strausberg

Am vergangenen Wochenende wandten sich wiederholt Mitstreiter unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” mit Flugblättern zum Thema “Das System ist gefährlicher als Corona!” an die Bevölkerung in Strausberg. Impfzwang durch die Hintertür, Spaltung der Gesellschaft, Insolvenzrekorde und eine drohende Hyperinflation offenbaren die entstehenden Langzeitfolgen einer völlig durchgeknallten Plandemie, die von den Herrschenden geschickt angewendet wird, um tiefgreifende Einschnitte in die eh schon spärlich vorhandenen Grundrechte durchzusetzen. Wer sein Rückgrat nicht schon bei seiner Geburt auf dem Altar des “freisten Staates der je auf deutschem Boden existiert hat” geopfert hat, kann nur in den Widerstand gehen und für sich und seine Liebsten für eine bessere Zukunft kämpfen. In Strausberg gibt es nun auch Mitstreiter, die einen Anfang gewagt haben und aktiv geworden sind.