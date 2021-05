Kürzlich wurde in Nürtingen ein Türke mit einem gestohlenen Fahrrad von einer Streife aufgegriffen. Der 32-jährige telefonierte während der Fahrt und zog so die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Er ergriff die Flucht, wurde jedoch später versteckt in einem Gewächshaus aufgefunden. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten Ermittler Beutestücke aus etwa 30 Einbrüchen im Nürtinger Stadtgebiet sicherstellen.