Nachdem es am vergangenen Freitag in Bad Essen (Niedersachsen) einen Streit über Kinderlärm gegeben hatte, griff ein 24-jähriger Eritreer zu einem Messer und verletzte zwei seiner Nachbarn schwer. Eine weitere Nachbarin sprang aus Not aus dem Fenster. Der Täter ist flüchtig. Die Polizei richtete sofort eine Mordkommission ein und stufte die Tat als versuchtes Tötungsdelikt ein.