Parteivorstellung im Landkreis Prignitz (Brandenburg)

Am gestrigen Sonnabend trug unsere nationalrevolutionäre Partei “Der III. Weg” dem gesteigerten Interesse im brandenburgischen Landkreis Prignitz Rechnung und organisierte eine Parteivorstellung vor breitem Publikum. Aus dem gesamten Landkreis und sogar darüber hinaus, so konnten auch Gäste aus Mecklenburg begrüßt werden, lauschten Interessenten den Ausführungen über die Entstehung und das Wollen unserer Partei. Man darf davon ausgehen, dass unser grünes Banner auch in der Prignitz angekommen ist und unsere Weltanschauung in Zukunft durch fähige Landsleute in der Region vertreten und beworben wird.