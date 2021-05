Reutlingen: Asylant nach versuchter schwerer räuberischer Erpressung in Haft

In der Asylantenbehausung in der Ringelbachstraße in Reutlingen wurde ein Gambier festgenommen. Der verdächtigte Asylant versuchte wohl die Herausgabe eines Fernsehers von Mitbewohnern zu erzwingen. Als Drohmittel setze der mutmaßliche Täter ein Messer ein, mit dem er einen der Asylanten leicht verletzte. Ein eingreifender Sicherheitsmitarbeiter wurde im Zuge der Auseinandersetzung ebenfalls leicht verletzt.

Bei seiner Festnahme leistete der Tatverdächtige Widerstand und verletzte zwei Polizisten. Der Afrikaner war bereits wegen ähnlicher Taten polizeibekannt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.