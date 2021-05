Besonders in Zeiten von Corona-Hysterie haben es viele meist ehrenamtlich betriebene Tierheime und Gnadenhöfe nicht einfach.

Allen Widrigkeiten zum Trotz konnten nationalrevolutionäre Aktivisten nun eine großzügige Spende an Tierfutter in Sachsen-Anhalt übergeben und die Empfänger in ihrer wichtigen Arbeit unterstützen. Der Wert der Spende beträgt mehrere tausend Euro.

Tierschutz ist Heimatschutz und unserer Partei “Der III. Weg” eine Herzensangelegenheit.