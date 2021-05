Werdau: Verteilung gegen den Corona-Impfwahn

Am heutigen Tag waren Aktivisten vom Stützpunkt Westsachsen in Werdau (Lkrs. Zwickau) unterwegs, und verteilten zahlreiche Infoschriften zum Thema Corona-Impfzwang durch die Hintertür. Die derzeitige Impfpropaganda, verbunden mit der Ankündigung, nach der erfolgten Impfung ein Stück des “früheren Lebens” zurück zu bekommen, wird von Politik und Staatsmedien massiv forciert. Doch wir wollen keinen Impfzwang, auch nicht durch die Hintertür. Daher werden wir auch in den kommenden Wochen vielerorts zahlreiche weitere Flugblätter zur Thematik verteilen.

Denn für uns ist klar, das System ist das gefährlichere Virus!