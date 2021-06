Antifa-Terror stoppen: Flugblattverteilung in Ravensburg

Wiederholte linksextremistische Anschläge bis hin zum versuchten Mord an einem Mitglied der patriotischen Gewerkschaft “Zentrum Automobil” im vergangenen Jahr in Stuttgart führen mehr als deutlich vor Augen, dass auch Baden-Württemberg ein massives Problem mit linksextremen Gewalttätern hat. Doch statt linker Gewaltkriminalität konsequent entgegenzutreten, wird diese vonseiten der sogenannten “etablierten Politik” nicht nur verharmlost und geleugnet, sondern grosszügig im Rahmen des “Kampfes gegen Rechts” mit zehntausenden Euro jährlich gefördert. Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung nahmen dies zum Anlass, hunderte Flugblätter in Ravensburg zu verteilen.

Kampf der Rotfront!

Antifa-Banden zerschlagen!

Den linksextremen Sumpf trockenlegen!