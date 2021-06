Aufklärung in Schwerin-Lankow: für gesunde Familien – gegen Homo-Propaganda

Ungarns Präsident Victor Orbán zog sich mit seinem „Anti-Pädophilen“-Gesetz den Unmut vornehmlich westlicher Anhänger des Homo-Kults zu. Orbán geht es dabei in erster Linie um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor möglicherweise schwul/lesbischen Inhalten, mit denen die Eltern nicht einverstanden sind. Deshalb wurden jetzt für Schulen von vornherein gesetzliche Barrieren errichtet.

Anders in der BRD: Hier wird seit Jahren, nicht zuletzt von den gebührenfinanzierten Staatsmedien und den Systemblättern, Breitseite auf Breitseite zugunsten sexueller Minderheiten abgefeuert. In Schulen und Universitäten, ja bereits in den Kindergärten nimmt Homo-Propaganda Überhand und die „Gender“-Ideologie legt die Axt an die Wurzel der natürlichen Rollenverteilung. Geht es nach ihren Verkündern, soll es letzten Endes keine natürlichen Geschlechter mehr geben. Derweil rückt die klassische Familie immer stärker in den Hintergrund.

Dagegen ist Widerstand zwingend geboten. Das sagten sich auch Schweriner Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung “Der III. Weg”. Im Stadtteil Lankow verteilten sie Flugblätter unserer Partei, die sich ohne Wenn und Aber für die Förderung und den Erhalt von Familien und gegen die geradezu inflationäre Anbiederung bei randständigen Gruppen ausspricht.

Eine Familie besteht für uns Volkstreue aus Mutter, Vater und Kindern; das muss – leider – immer wieder betont werden. Denn anders kann kein Volk dieser Welt als Aufeinanderfolge von Generationen überleben.