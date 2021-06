Aufklärung über linken Terror in Magdeburg fortgesetzt

Am vergangenen Sonnabend setzten unsere Magdeburger Mitglieder im Stadtteil Neustädter Feld ihre Aufklärungskampagne “Stoppt den linken Terror in Deutschland!” weiter fort und verteilten hierfür zahlreiche Infoblätter an die Haushalte im Norden der Stadt. Mit seinen knapp 10.000 Einwohnern konnte auch in diesem Bezirk auf die antideutschen und kriminellen Machenschaften einer vom System verhätschelten linksextremen Personengruppe aufmerksam gemacht werden. Im staatlich verordneten und omnipräsenten sogenannten “K(r)ampf gegen rechts” bekommen die stetig steigenden und an Brutalität zunehmenden linksextremen Angriffe auf vermeintliche nationale Menschen und allen die nicht ins kurde Weltbild antideutscher Kreise passen, viel zu wenig Raum im öffentlichen Diskurs. Unsere Aufklärung wird daher auch in den nächsten Wochen weiter voran getrieben werden.

Kampf der Rotfont!