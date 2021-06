“Das System ist gefährlicher als Corona” Mahnwache in Wolgast (Pommern)

Seit Monaten veranstalten aufmerksame Landsleute in der im Landkreis Vorpommern – Greifswald gelegenen knapp 12.000 Einwohnerstadt Wolgast (das Tor zur Insel Usedom), Mahnwachen gegen die unsäglichen Corona-Verordnungen der etablierten Parteien. Von Anfang an dabei auch Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg”. Gerade zur Urlaubszeit nutzen zahlreiche Urlauber die Peenebrücke (das blaue Wunder), die auf der westlichen Seite gelegene einzige Zufahrt zur Insel Usedom, um über den Peenestrom zu kommen. Genau hier stehen mit Transparenten und Plakaten jeden Montag etliche Einheimische und Nationalrevolutionäre, um ihren Unmut und Zorn öffentlichkeitswirksam kundzutun. Da die diese Region, wie die meisten in Pommern und Mecklenburg stark von Tourismus geprägt ist, konnten auch gestern wieder hunderte Autofahrer und Familien aus ganz Deutschland auf unsere Forderungen und Ansichten aufmerksam gemacht werden. Das System ist gefährlicher als Corona!