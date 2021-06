Der Stützpunkt Uckermark unserer Partei “Der III. Weg” führte heute bei bestem Wetter einen Informationsstand in der knapp 19.000-Einwohnerstadt Prenzlau durch. Zahlreiche Flugblätter zur Überfremdungsproblematik und den unsäglichen Maßnahmen der Bundesregierung zum Corona-Wahnsinn konnten in zwei Stunden maximaler Präsenz unserer nationalrevolutionären Bewegung in der Innenstadt an zahlreiche Prenzlauer verteilt werden. Weitere Infostände werden folgen.