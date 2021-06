Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” waren wiederholt in Lichtenberg unterwegs, um zum Einen in den Straßen nach Auffälligkeiten Ausschau zu halten und zum Anderen geistige Umweltverschmutzung in Form von Aufklebern und Plakaten von Linksextremisten zu entfernen. Die Augen immer offen halten, mit Anwohnern ins Gespräch kommen und linken Dreck entfernen gehört genauso zur Stadtteilarbeit wie Flugblätter verteilen und Infostände durchzuführen.

Berlin bleibt deutsch!