Kuschelurteil im Fall Metzelder rechtskräftig – Verteilung mit der Forderung „Härtere Strafen für Kinderschänder“ in Düsseldorf

Über 10.000 Ermittlungs- und Strafverfahren allein wegen sexuellen Kindesmissbrauchs gibt es jährlich in Deutschland. Geschätzt werden rund eine Million Minderjährige Opfer von sexueller Gewalt. Immer wieder kommt es zu milden Urteilen in Form von Bewährungsstrafen, so auch im Prozess gegen Christoph Metzelder. (Der Focus berichtete)

Pädophile und andere Sexualstraftäter lassen sich davon nicht von ihren Taten abschrecken.

Um jedoch auf solche Missstände aufmerksam zu machen, verteilten am Wochenende Aktivisten vom Stützpunkt Rheinland unserer Partei „Der III. Weg“ in der Wohngegend von Christoph Metzelder und um dem Sitz der ehemaligen Metzelder Stiftung zahlreiche Flugblätter zum Thema, sowie zum Umgang der BRD mit Sexualstraftätern, da die Repräsentanten dieses Systems immer wieder Täterschutz statt Opferschutz betreiben.

Kinder und Opfer schützen, nicht die Täter!

Auch in Zukunft werden Aktivisten unserer Partei auf solche Vorfälle in der Landeshauptstadt mit Aktionen reagieren.