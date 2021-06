Linker Abfall in Magdeburg

Nicht nur körperliche Gewalt von links ist eine der unschönen Begleiterscheinungen eines zutiefst antideutschen Systems in dem wir unsere Lebenszeit fristen dürfen/müssen. Gerade in den Großstädten und Metropolen im Land kämpft die antifaschistische Linke auch zwangsweise um die visuelle Hoheit in den Straßen, so ist es keine Seltenheit, dass ganze Stadtteile zugeklebt und vollgeschmiert mit linksextremer Propaganda dem politisch aufmerksamen Menschen ins Auge stechen. Grund genug für die Magdeburger Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” im Norden der Stadt tätig zu werden. So wurden unzählige linksextreme Hinterlassenschaften in Magdeburg Nord beseitigt. Auch das gehört zu unserer Arbeit: vor Ort geistige Umweltverschmutzung restlos zu beseitigen.

Antifa-Banden zerschlagen in Magdeburg und überall!