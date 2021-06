Lk Gotha: Achtet auf eure Kinder!

In den letzten Tagen kam es in der Landgemeinde Georgenthal und in Friedrichroda zu erschreckenden Szenarien.

Ein noch unbekannter Mann sprach in beiden Ortsschaften Kinder an und versuchte diese mit Hundewelpen ins Auto zu locken.

Sofort reagierten unsere thüringischen Mitglieder darauf und verteilten im Landkreis Gotha themenbezogene Flugblätter. Dabei kamen zahlreiche Gespräche mit Bürgern zustande.

Härtere Strafen für Kinderschänder!

Zum Schutz unserer Kinder setzt sich unsere Partei “Der III. Weg” für eine Verschärfung der Strafen für Kinderschänder und Kindermörder ein. Außerdem fordern wir die Abschaffung der Verjährungsfrist bei Vergewaltigungsdeliken!