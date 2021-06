Reutlingen: Versuchter Raub durch Dunkelhäutigen

Am Samstag, dem 22. Mai 2021 kam es in Reutlingen gegen 03.00 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall durch einen Dunkelhäutigen. Die beiden Geschädigten, ein 28 Jahre alter Mann und ein 15-jähriger Jugendlicher, waren zu Fuß im Bereich Burgstraße / Gartenstraße unterwegs, als sie von einer männlichen Person in gebrochenem Deutsch zur Herausgabe ihres Bargeldes aufgefordert wurden. Der Täter hielt beim versuchten Raub eventuell eine Stichwaffe in seiner Hand, was von den beiden Geschädigten aufgrund der Dunkelheit jedoch nicht genau erkannt werden konnte. Die beiden potenziellen Raubopfer verweigerten die Übergabe ihres Bargeldes, woraufhin der Täter ohne Beute in Richtung Beutterstraße / Planie flüchtete. Der ca. 20 bis 30 Jahre alte Dunkelhäutige befand sich eventuell in Begleitung einer weiblichen Person und sprach nur sehr schlecht Deutsch. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Täter bislang nicht durch die Polizei gefasst werden.