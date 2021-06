Unterensingen(Kreis Esslingen): Ausländer nach Körperverletzung in U-Haft

Am Freitag, dem 21.Mai 2021, gegen 18:20 Uhr verletzte ein aus dem Iran stammender Ausländer nach einer Auseinandersetzung den 73 Jahre alten Vater seiner Lebensgefährtin lebensgefährlich. Nach der Tat flüchtete er aus dem Haus in der Nürtinger Straße und verletzte einen unbeteiligten 48-Jährigen ebenfalls lebensgefährlich, woraufhin er seine Flucht in Richtung Schulstraße fortsetzte.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mittels Suchhund und Hubschrauber konnte der Mann zunächst nicht aufgefunden werden. Die beiden Opfer wurden notärztlich versorgt und in eine Klinik eingeliefert.

Nachdem sich der beschuldigte Ausländer bei der Polizei gemeldet hatte, wurde er am Montagabend in Stuttgart-Plieningen angetroffen und festgenommen. Am Dienstagvormittag wurde der Iraner der Haftrichterin am Amtsgericht Nürtingen vorgeführt, welche den von der Staatsanwaltschaft am Samstag erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte.