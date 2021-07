Am Donnerstag, fast eine Woche nach dem grausamen Amoklauf eines Somaliers in Würzburg, waren Aktivisten im Kreis Bamberg unterwegs. Es fanden viele Aufklärungsflugblätter in Reckenneusig (Lkr. Bamberg) zum Thema Ausländerkriminalität den Weg in die örtlichen Briefkästen. Mit der Forderung “Kriminelle Ausländer raus!” erhoben auch im oberfränkischen Raum unsere Aktivisten ihre Stimme gegen die volksfeindliche Überfremdungspolitik des herrschenden Systems.