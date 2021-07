Chemnitz: Kurde soll sein Lokal selbst angezündet haben

Vor zweieinhalb Jahren kam es zu einem vermeintlichen Brandanschlag auf ein kurdisches Lokal in Chemnitz. Es war in der Zeit, als Tausende Deutsche gegen Ausländergewalt auf die Straße gingen, nachdem Daniel H. von Ausländern erstochen worden war.

Öffentlich gab sich der Besitzer Ali T. als Anschlagsopfer, traf Kanzlerin und Bundespräsident. Auch die Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) und Ministerpräsident Kretschmer (CDU) besuchten den Tatort. Ohne ausreichende Beweise stand für alle nach kurzer Zeit das Motiv fest: Fremdenfeindlichkeit. Politik und linksversiffte Vereine forderten Mal wieder ein härteres Durchgreifen gegen heimatverbundene Deutsche und Parteien. Doch wie so oft kam am Ende alles anders.

Ein Spezialeinsatzkommando verhaftete nun den ausländischen Besitzer. Ihm wird zur Last gelegt, die Tat selbst verübt zu haben, um an die Versicherungssumme zu kommen. Er befindet sich in U-Haft.