Am 24. Juni wurden ein mutmaßlicher Dschihadist in Kehl am Rhein festgenommen. Der in Frankreich wohnende Terrorverdächtige soll versucht haben in Deutschland ein „vollautomatisches Sturmgewehr“ zu kaufen. Er soll vor seiner Festnahme auch Anleitungen zum Bau von improvisierter Sprengsätzen verbreitet haben. Bei seiner Festnahme führte er eine große Menge Bargeld und die Anleitungen mit sich. Zweck seines Aufenthalt in der BRD soll auch die Vorbereitung von Anschlägen gewesen sein.