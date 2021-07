Das schöne Wetter am heutigen Sonntagvormittag nutzten Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” für eine Flugblattverteilung im Kreis Heilbronn. Genauer wurde der Ort “Lauffen am Neckar” beackert. Hierzu verteilten die Aktivisten knapp 600 Corona-kritische Postkarten sowie über 400 Infoschriften zur Ausländerkriminalität.

Die jüngsten Schlagzeilen, welche die seit Jahrzehnten forcierte Überfremdungspolitik lieferte, war das Würzburger Attentat eines Schwarzen, das drei Todesopfer mit sich brachte. Der Standpunkt unserer Partei zur Einwanderung und inneren Sicherheit ist klar: Neben der Errichtung von gesicherten Grenzen sind kriminelle sowie dauerhaft erwerbslos Ausländer stufenweise in ihre Heimatländer zurückzuführen. Auch in Zukunft werden Aktivisten in der Region weiter Aufklärungsarbeit leisten und unsere Bewegung bekannter machen.