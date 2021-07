Hochwasserkatastrophe: Polizei will gegen helfende Nationalisten vorgehen

Die Polizei Koblenz, welche für die schwer vom Hochwasser betroffene Region Ahrweiler zuständig ist, hat in der aktuellen Situation nichts besseres zu tun, als vor Nationalisten zu warnen, welche im Hochwassergebiet den Betroffenen helfen und bei den Aufräumarbeiten mit anpacken. Anstatt selbst mit anzupacken, vor Plünderern zu schützen oder den Verkehr effizient zu steuern, scheint die Polizei in Rheinland-Pfalz eher damit beschäftigt zu sein, die nicht staatlichen Helfer im Krisengebiet nach ihrer politischen Gesinnung zu durchleuchten und ggf. ihre helfenden Hände in Handschellen zu legen.

In vielen Regionen Westdeutschlands hat die Sturmflut der vergangenen Tage gravierende Schäden hinterlassen. Viele Menschen verloren in dieser Katastrophe ihr Hab und Gut, Existenzen wurden durch die Wassermassen vernichtet und sogar Familien durch den tragischen Verlust von Angehörigen zerrissen. Mehr und mehr wird das Ausmaß der Flutkatastrophe bekannt. Für uns als volkstreue Bewegung ist es dabei ein Selbstverständnis, nicht zu Zaungästen zu werden, sondern aktiv Hilfe zu leisten. Nachdem sich durch den Kontakt mit Betroffenen ein erstes Bild der Lage gemacht werden konnte, gilt es nun, den Grundsatz „Hilfe für Deutsche“ auch in dieser Ausnahmesituation praktisch umzusetzen!

Aufgrund technischer Schwierigkeiten mit unserer Infonummer bitten wir über folgende Adresse mit uns Kontakt aufzunehmen : [email protected]

In dieser Woche können in unserem Partei- und Bürgerbüro in der Schlachthausstraße 2 in 57072 Siegen neben unseren regulären Öffnungszeiten täglich nach Terminvereinbarung (Bitte die oben angegebene E-Post Adresse nutzen) Spenden aller Art abgegeben werden. Diese werden zeitnah in den betroffenen Gebieten in einem Einsatz an die Hochwasseropfer ausgegeben. Neben Kleiderspenden wird alles für den täglichen Bedarf benötigt (beispielsweise Hygieneartikel, Handtücher, Decken, Kissen usw.). Jede Spende hilft! Darüber hinaus werden dringend zur Trockenlegung der Kellerräume Stromaggregate und Pumpen benötigt. Betroffene können sich auch direkt bei uns melden, um zielgerichtet die Hilfe auszurichten. Auch ist es möglich, sich bei der Verpflegung der Helfer zu beteiligen.

Taten statt Worte!

Pack auch DU mit an und unterstütze die Betroffenen!