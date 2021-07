Infostände in Berlin-Neukölln

Die Aufklärungsarbeit unserer Bewegung “Der III. Weg” geht in der Hauptstadt ungehindert weiter. Am Wochenende stand der Berliner Bezirk Neukölln im Fokus unserer politischen Arbeit. Mit zwei Informationsständen am U-Bahnhof Wutzkyallee und an den Gropiuspassagen im Ortsteil Gropiusstadt waren unsere nationalrevolutionären Aktivisten präsent.

Dabei konnten Gespräche geführt und zahlreiche Flugblätter zu verschiedenen tagespolitischen Themen verteilt werden. Dabei wurde uns auch mitgeteilt, dass einige Landsleute schon einmal ein Flugblatt unserer Partei im Briefkasten hatten.

Ein ausführlicher Bericht folgt.