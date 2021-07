Leipzig: Ausländer belästigen Frau und schlagen Zeugen bewusstlos

In Leipzig haben zwei Ausländer eine Frau sexuell belästigt und im Anschluss einen Zeugen bewusstlos geschlagen. Aus einer Gruppe heraus tanzen die zwei aus Syrien stammenden Täter Frauen an und belästigen diese. Tatort war in der Nacht zum 27. Juni der Leipziger Palmengarten. Eine der Frauen wehrte sich gegen das Bedrängen der Ausländer, worauf auch Andere auf die Situation aufmerksam wurden und die Situation begannen zu Filmen. Die Ausländer forderten den Zeugen auf, das Filmen zu unterlassen. Als der Zeuge sich weigerte, schlugen ihn die zwei 18 und 22-jährigen Syrer bewusstlos.