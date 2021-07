Nahrungsmitteldiscounter ALDI will Tier- und Artenschutz aus unserem Parteiprogramm stärken

Im unserem Parteiprogrammpunkt „Umweltschutz ist Heimatschutz“ ist unter anderem nachzulesen:

Tier- und Artenschutz stärken!

Die menschliche Bindung an Fauna und Flora verkümmert immer mehr in einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Für die Partei DER III. WEG gehört zum Schutz der Natur auch der Schutz des Tieres und der Erhalt der Artenvielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt. Tierquälerei wie das Halten von Wildtieren in Zirkusbetrieben, Massentierhaltung oder das Schächten von Tieren lehnen wir strikt ab; sie ist unter Strafe zu stellen. Tierliebe muss zu einer menschlichen Selbstverständlichkeit werden.

Die Massentierhaltung unter dem Aspekt, immer schneller billiges Fleisch zu produzieren, ist eine von vielen Punkten, die wir als revolutionäre, nationale Vorreiter strikt ablehnen!

Aldi Süd und Aldi Nord stellen nun ihr Sortiment um. Schon dieses Jahr will der Discounter-Primus 15 Prozent des Frischfleisch-Umsatzes auf die Haltungsformen 3 und 4 begrenzen. In den nächsten vier Jahren soll die Haltungsform 1 komplett aus dem Discounter verschwinden.

Die Haltungsformen anhand von Schweinen kurz erläutert:

Haltungsform 1 – Stallhaltung

Platz: mind. 0,75m² pro Tier

Haltung: Stallhaltung

Beschäftigung: veränderbares Beschäftigungsmaterial, mind. bewegliche Kette kombiniert mit z.B. Holzstück

Haltungsform 2 – Stallhaltung

Platzvorgabe: Mindestfläche 0,825 m²/Tier, mind. 10% mehr als gesetzlich vorgeschrieben

Haltung: Stallhaltung

Beschäftigungsmaterial: zusätzliches organisches Beschäftigungsmaterial aus natürlichen Materialien

Haltungsform 3 – Aussenklima

Platzvorgabe: mind. 40% mehr als gesetzlich in Deutschland vorgeschrieben, 1,05m²/Tier

Haltung: Stallhaltung mit Außenklimareizen, mindestens Offenfrontstall

Beschäftigung: organisches Beschäftigungsmaterial, zus. Stroh

Haltungsform 4 – Premium

Platzvorgabe: mind. 1,5 m² /Tier und 100% mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben

Haltung: Stallhaltung mit ständigem Zugang zu Auslauf oder Freilandhaltung

Beschäftigung: Organisches Beschäftigungsmaterial: Stroh oder vergleichbare Substrate müssen immer verfügbar sein

Bis 2030 stellt der Discounter-Marktführer bei den Tierarten Rind, Schwein, Huhn und Pute vollständig auf Frischfleisch der moralisch vertretbaren Haltungsformen 3 und 4 um. Aldi gilt somit als erster Einzelhändler überhaupt, der Billig-Fleisch aus den Haltungsformen 1 und 2 aus dem Sortiment verbannen will. Spätestens ab 2030 soll es Hähnchen, Pute, Schwein und Rind ausschließlich aus den Haltungsformen 3, also Außenklima-Haltung, oder 4, der Premium-Haltung, wie beispielsweise Bio-Ware geben. Ausnahmen bilden Tiefkühlartikel.

Auch REWE und Penny verbannen Billig-Fleisch ab 2030

Die Rewe-Gruppe, zu der auch der Discounter Penny und der Supermarkt-Riese REWE gehören, wollen nachziehen. „Die REWE Group hat bereits 2019 sämtliches Eigenmarken-Geflügelfrischfleisch auf Haltungsformstufe 2 und höher umgestellt, Schweinefleisch wird ab Juli folgen”, heißt es in einer Pressemitteilung. Bis Ende 2030 streben REWE und Penny an, im gesamten Eigenmarken-Frischfleischsortiment (Schwein, Rind und Geflügel) ausschließlich die Haltungsformstufen 3 und 4 anzubieten.

“Wir gehen ein hohes finanzielles Risiko bei unserem Vorhaben ein. Denken aber, dass das der richtige Schritt ist”, sagte Lars Klein, Managing Director Buying bei Aldi Süd auf einer Pressekonferenz. Eine höhere Qualität bedeute auch höhere Preise, das sei Aldi mehr als bewusst. “Wir wissen gleichzeitig aus Umfragen, dass unsere Kunden bereit sind, mehr Geld für Fleisch auszugeben.”

Dem Kunden darf man in Sachen Tierwohl einfach keine Wahl lassen. Fast jeder entscheidet sich für die Sechserpackung Grillwürste zu 1 Euro 50, wenn die daneben 3 Euro kostet. Nach dem Motto “das Auge kauft mit” könnten durch Bilder auf der Verpackung, auf denen die Haltungszustände dargestellt sind, mitwirken, ein anderes Kaufverhalten anzuregen. Bei Tabakwaren ist das schon länger vorgeschrieben. Die Version, Haltungsarten 1 und 2 komplett aus dem Sortiment zu entfernen, ist allerdings die Ideallösung.

Ob ALDI den restlichen 9 Programmpunkten unserer Partei auch wohlwollend gegenübersteht, ist nicht bekannt.