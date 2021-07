Sparmenü gegen Spritze – Junkfood-Kette McDonald’s will Impfwillige ködern

Was in den USA bereits Schule gemacht hat, Menschen mit kostenlosen Fastfood-Menüs für die Impfung mit dem experimentellen Corona-Impfstoff zu locken, will McDonald’s jetzt auch in der BRD praktizieren, um der abnehmenden Bereitschaft, sich aufgrund ständig weiter fallender Erkrankungszahlen impfen zu lassen, entgegenzuwirken. Als ob das ungesunde und minderwertige „Essen“ des Fastfood-Riesen nicht schon ausreichend dazu beiträgt, den gesundheitlichen Verfall des Volkes zu beschleunigen, will man jetzt auch der Impfung gegenüber bisher skeptisch gebliebene Bürger zur freiwilligen Empfängnis der Impfnadel konditionieren.

Das Impfmobil Gütersloh reist zu diesem Zweck derzeit durch das Kreisgebiet der westfälischen Stadt, um die völlig unzureichend getesteten Impfstoffe der „Big Pharma“-Konzerne Moderna, Pfizer-BionTech und Johnson & Johnson an ahnungslose Bürger zu verimpfen, die bereit sind, sich eine kostenlose Junkfood-Mahlzeit um den Preis ihrer gesundheitlichen Unversehrtheit zu erkaufen. Eingeladen sind alle Impfwilligen ab 18 Jahren und bereits 16-Jährige durften sich mit Einwilligung der Eltern ihren Freifahrtschein holen, um für ein Burgermenü am größten Pharmaexperiment der neueren Geschichte als Versuchsobjekt teilzunehmen. Bereits vor einigen Wochen lief im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien eine ähnliche Aktion ab, bei der an 70 Filialen von McDonald’s kostenlose Burger an alle verschenkt wurden, die sich vorher eine Spritze mit dem Corona-Impfstoff abholten.

Der Wahnsinn, der in den USA und in der BRD von den mit Hochfinanz und „Big Pharma“ verquickten Eliten gleichermaßen angeheizt wird, um die Bevölkerungen ins Testlabor des für die Impflobby finanziell lukrativen Corona-Impfexperiments zu treiben, nimmt immer absurdere Züge an. So plädieren impffanatische BRD-Politiker unter anderem dafür, die Geldnöte verarmter Bürger schamlos auszunutzen, um sie um den Preis einer Corona-Impfung mit Geldgeschenken zu belohnen oder dafür, Gutscheine, kostenlose Eintrittskarten oder Freibier als Anreiz einzusetzen.

Der Kapitalistenklüngel aus etablierter Politik und globalistischer Wirtschaft hat mittlerweile jedes Schamgefühl verloren, denn deutlicher, als die Gesundheit des einzelnen Menschen mit dem Wert einer schlechten Mahlzeit oder eines materialistischen, in Masse produzierten Konsumprodukts gleichzusetzen, kann kaum unterstrichen werden, dass ihnen die zahlreichen „Kollateralschäden“, die die Impfkampagne zu Lasten der Volksgesundheit mit sich bringen wird, am Allerwertesten vorbeigehen.