USA: Patriot Front marschiert am Memorial Day auf (+Video)

Aktivisten der Patriot Front veranstalteten am 31. mai 2021 zum Memorial Day Gedenkmärsche in den US-Städten San Antonio (Texas) und Nashville (Tennessee) auf.

In San Antonio gingen die Aktivisten durch die Innenstadt und hielten eine Rede vor dem Alamo Plaza, da die sagenumwobene Schlacht vor fast zwei Jahrhunderten stattfand. Vielleicht zum ersten Mal, seit die Kanonen in dieser Prärie donnerten, hallten viele Amerikaner den gleichen Geist wider, der diesen felsigen Boden heilig machte. Um die geheiligte Stätte herum gibt es Händler von unzähligen nutzlosen Schmuckstücken bzw. verzweifelte Versuche, mit Getränken Geld aus der Menge zu stehlen. Der Konsum gewann den Kampf um die Stadt und ist viel gefährlicher als die fremden Armeen, die einst die Soldaten in Alamo angriffen.

In Nashville überquerten die Aktivisten den Cumberland River und zogen durch die Stadt zum großes Denkmal für den Ersten Weltkrieg auf der Legislative Plaza. Tag für Tag gehen ahnungslose Fußgänger und schändliche Bürokraten respektlos an den unzähligen Namen der Toten vorbei, die an den Wänden des Platzes angebracht sind.

Das Video zur Aktion kann man sich auf minds oder odysee anschauen.