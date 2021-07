Verschärfung des Asylrechts: Großbritannien schiebt illegaler Migration den Riegel vor

Nicht nur das europäische Festland leidet unter der massiven Zuwanderung illegaler Migranten, auch Großbritannien ist zu einem beliebten Land für den Zustrom von Vollversorgungssuchenden geworden. Nachdem in den letzten Jahren ein trauriger Migrationsrekord nach dem anderen geknackt wurde, soll nach dem Brexit damit nun Schluss sein. Das zumindest wird aus einem Vorhaben von Innenministerin Priti Patel ersichtlich.

Radikale Änderungen im Asylrecht

Patels Ressort plant verschiedenen Medienberichten zufolge „die radikalsten Änderungen des kaputten Asylsystems seit Jahrzehnten“. Ein entsprechender Gesetzesentwurf sieht unter anderem lebenslange Haftstrafen für Menschenschmuggler und die konsequente Abschiebung illegaler Migranten vor. Die britische Regierung hat sich nunmehr auf die Fahnen geschrieben, die Kontrolle über die eigenen Grenzen zurück zu erlangen.

Überfremdungslobby empört

Selbstredend empörten sich skrupellose Überfremdungsfanatiker, von denen es auch in Großbritannien mehr als genug bemitleidenswerte Exemplare gibt, über das Vorhaben der britischen Regierung. Migranten würden mit dem neuen Gesetz kriminalisiert, so die Argumentation. In Wahrheit ist natürlich auch in Großbritannien die unerlaubte Einreise eine Straftat, sodass niemand kriminalisiert wird, sondern die Protagonisten sich mit ihrem illegalen Grenzübertritt automatisch und bewusst strafbar machen. In linksgrünen Filterblasen existieren Gesetze aber offenbar überhaupt nicht. Aber das kennen wir bereits aus der BRD.

Die britische Regierung jedenfalls sendet mit ihrem Vorhaben ein deutliches Signal an alle Bürger. Die Grenzsicherung und die damit verbundene Zurückdrängung der Massenmigration war essentieller Bestandteil des Maßnahmenpakets, das für den Fall eines erfolgreichen Austritts aus der Europäischen Union angekündigt wurde. Nun beginnt man in Großbritannien mit der Umsetzung und zahlreiche Briten dürften dankbar darüber sein. Denn die Proteste der Einheimischen gegen die illegale Zuwanderung werden immer größer.