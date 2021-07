Weltanschauliche Schulung in Sachsen-Anhalt

Im Juni fand eine weltanschauliche Schulung für Mitglieder und Sympathisanten des Stützpunktes Mittelland unserer Partei in der Region Sachsen-Anhalt statt.

Der III. Weg

“Der III. Weg” ist nicht nur eine einfache Partei von Nationalisten. Wir verstehen uns als völkische Weltanschauungspartei mit einem gesamtheitlichen Anspruch. Aus diesem Grund begrenzen wir uns nicht nur auf parteipolitische Tätigkeiten, sondern sehen uns als nationalrevolutionäre Bewegung, die eine Erneuerung Deutschlands auf allen Ebenen erwirken will.

Unser Drei-Säulen-Konzept umfasst neben dem politischen Kampf, den wir mit Aufklärungskampagnen sowie parteipolitischer Arbeit bestreiten, auch den kulturellen Kampf und den Kampf um die Gemeinschaft. Was wir im Großen umsetzen wollen, versuchen wir bereits im Kleinen zu leben.

Wir sprechen nicht nur von Umweltschutz, sondern leben diesen aktiv in unserem privaten Umfeld. Wir fordern nicht nur Kulturerhalt, sondern betätigen uns auch kulturschöpferisch. Der Grundsatz unserer nationalrevolutionären Partei ist stets der Sozialismus der Tat!

Weltanschauliches Fundament, Nation und Deutscher Sozialismus

Unsere Partei sieht sich als Bewegung, welche ein einheitliches und gesamtheitliches Weltbild vertritt. Dieses richtet sich nach den natürlichen Gesetzmäßigkeiten des Lebens und wird stets auf der Grundlage von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen optimiert. Durch diese Weltanschauung wird es uns möglich gemacht, Zusammenhänge zu verstehen, Dinge nach Rang und Wert zu ordnen und entsprechend zu handeln. Elementare Bestandteile dieses Weltbildes sind die Begriffe „Nation“, „Nationalismus“ und „Deutscher Sozialismus“, deren genauerer Erörterung die Schulung in „Mittelland“ gewidmet war.

Eine Erneuerung unserer Nation ist nur auf der Grundlage der bedingungslosen Verfolgung der Lebensinteressen unseres Volkes möglich. Nationale Ziele sind, politisch wie kulturell gesehen, Bestrebungen, unserem Volk als biologisch-natürliche Gemeinschaft das Überleben zu sichern.

Unsere Partei “Der III. Weg” will eine Revolution im geistigen Bereich erwirken, um den herrschenden Zeitgeist hin zu einer zukunftsorientierten und gerechten Gemeinschaftsordnung zu überwinden. Ohne einen Deutschen Sozialismus wird das Überleben unserer Nation unmöglich.

Der Deutsche Sozialismus ist deshalb nicht auf eine Wirtschaftsordnung zu reduzieren, sondern zielt auf eine systematische Neuordnung aller Bereiche des politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. Er ist die Lehre des Zusammenlebens und der Solidarität mit und für unser Volk. Der Deutsche Sozialismus ist die natürliche Alternative zu Kapitalismus und Kommunismus! Mit ihm verwoben ist unser gemeinsames weltanschauliches Fundament.

Im sozialistischen Teil der Schulung arbeiteten die Aktivisten anschließend heraus, worin sich unser Deutscher Sozialismus vom roten internationalen Sozialismus, wie beispielsweise in der ehemaligen DDR oder Sowjetunion, unterscheidet. Ein besonderer Schwerpunkt unserer politischen Ziele liegt darauf, Banken und Schlüsselindustrien zu verstaatlichen, um die Grundversorgung und das Geldschöpfungsrecht unserer Nation nicht internationalistischen und raffenden Kapitalhyänen zu überlassen. Dabei soll das Privateigentum schöpferischer und arbeitender Deutscher dennoch solange geschützt bleiben, wie es nicht gemeinschaftsschädigend oder im Sinne zur mühelosen Bereicherung durch Spekulation missbraucht werden kann.

Nach unserem sozialistischen Verständnis soll jeder Deutsche seinen festen Platz in der völkischen Gemeinschaft haben.

Er wird, gemäß seiner Veranlagungen und Möglichkeiten, dem Volke an einem Platz dienen, an dem er seine Fähigkeiten am besten gemeinnützig und zum Wohle aller Deutschen entfalten kann. Die sozialistische Ordnung beruht auf den Prinzipien des schaffenden Arbeitertums und ist nur im Rahmen einer freien und unabhängigen Nation zu verwirklichen. Auch hier gilt unser Leitsatz “Vom Ich zum Wir”.

Nach dem Abschluss der lehrreichen Schulung erfolgte der gemeinschaftliche Teil des Abends, den man bei anregenden Gesprächen und Diskussionen über die künftigen aktivistischen Zielsetzungen des Stützpunktes zur weiteren Vergrößerung unserer Gesinnungsgemeinschaft ausklingen ließ.