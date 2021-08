35 Millionen Euro für Projekte gegen systemkritische Meinungen geplant

Die CDU-Bundesbildungsministerin Anja Karliczek kündigte an, dass in den nächsten vier Jahren 35 Millionen Euro von hart erarbeiteten Steuergeldern eingesetzt werden sollen, um Projekte gegen „Antisemitismus“, „Rassismus“ und „Rechtsextremismus“ zu finanzieren. Als ob für das Schreckgespenst des Systems in der Vergangenheit nicht schon genug Haushaltsmittel verpulvert worden sind, will der Bund jetzt weitere Geldmittel einsetzen, um „Erkenntisse“ über das Hauptsorgenkind der Herrschenden zu gewinnen und systemkritische Meinungen und Weltanschauungen besser bekämpfen zu können.

12 Millionen Euro allein sollen dabei Projekten zufließen, die sich mit „Antisemitismus“ beschäftigen. Vor allem Universitäten und christlich-evangelische Akademien als Hauptverantwortliche für diese antideutsch-ideologisch durchtränkten Projekte sollen die Nutznießer dieser Finanzspritzen sein. Die CDU-Politikerin Karliczek glaubt, dass solches „Gedankengut“, gemeint sind also Meinungen, die vom weltbürgerlich-liberalistischen Konsens der Herrschenden abweichen, „Gift“ für den „gesellschaftlichen Zusammenhalt“ wären und nur ihre „Erforschung“ zum besseren Verständnis und damit zur besseren Bekämpfung führen würden. Als Beispiele für solches „Gedankengut“ nannte Karliczek „Hassreden“ und „fremdenfeindliche Kommentare“ im Internet oder „antisemitische Ansichten“, die bereits an den Schulen eine Rolle spielen würden.

Selbst das Handeln der Justiz bei der Verhandlung von Meinungsdelikten mit „rechtsextremistischen“ Hintergrund sollen Gegenstand der Untersuchungen werden. Laut Karliczek würden vor allem Straftaten mit antisemitischen Hintergrund in der Bundesrepublik zunehmen. Dass sich Juden in der BRD bedroht fühlen müssten, stimmt Karliczek „mehr als beschämend“. Gleichzeitig wird sie, ebenso wie die die umtriebigen BRD-Forschungsprojekte, nicht müde, zu betonen, dass der gestiegene Antisemitismus in Überschneidung mit Rassismus und Rechtextremismus aufträte und nicht etwa ein Ergebnis der zunehmenden Einwanderung durch muslimische Ausländer wäre. Auch der „Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung“, Felix Klein, spricht der großzügig finanzierten Forschungskampagne der BRD-Regierung sein Wohlwollen aus.

Seiner Meinung nach hätte vor allem die Corona-Pandemie zur Hochkonjunktur des Antisemitismus geführt, die als „ideologischer Kitt“ zwischen den einzelnen Protestgruppen gewirkt habe. Dieser Meinung ist auch der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, der besorgt äußerte, dass auf Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Herrschenden „die Juden“ schnell als gemeinsamer Feind ausgemacht werden würden. Offensichtlich steht in gewissen Kreisen das schlechte Gewissen Pate bei der Panikmache vor der berechtigen Wut des Volkes.