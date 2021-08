Esslingen: Ausländer scheitern an wehrhaftem 22-Jährigen

Zwei Neger versuchten am frühen Morgen des vergangenen Sonntags, einen 22-Jährigen auszurauben. Sie versetzten dem Opfer Schläge und versuchten so, an dessen Wertgegenstände zu gelangen. Der junge Mann stand jedoch wehrhaft gegen die Angreifer und schlug diese somit in die Flucht.

Die Angreifer werden wie folgt beschrieben:

Jeweils circa 185 cm groß mit dunklem Teint. Ein Täter war dicklich und trug weiße Turnschuhe. Die andere Person hatte schwarze Haare, ausgefranste Augenbrauen und einen Vollbart. Er war bekleidet mit einem dunklen T-Shirt mit einem unbekannten Zeichen im Bereich der linken Brust sowie weißen “Nike Air Force 1”-Schuhen. Zudem trug die Person eine goldene Uhr am linken Handgelenk.