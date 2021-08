Aktvisten des Stützpunktes Nürnberg-Fürth verteilten in den letzten Tagen im Rahmen des Bundestagswahlkampfes tausende Flugblätter in den Gebieten Nürnberg-Reichelsdorf und im Stadtteilen Oberfürberg und Unterfarrnbach der Nachbarstadt Fürth, sowie in Zirndorf

Am 26. September 2021 heißt es mit der Zweitstimme Listenplatz 20: Der III. Weg wählen! Jede Stimme für unsere nationalrevolutionäre Partei ist eine Stimme gegen diese volks- und freiheitsfeindliche Politik.