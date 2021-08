Grüne für Multi-Kulti-Ministerium

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Die Grünen) setzt sich für ein Multi-Kulti-Ministerium ein, das sich vorrangig mit der Frage der Einwanderung auseinandersetzen soll.

Was nach einem üblen Witz klingt, ist ernst gemeint. Die 40-jährige Speerspitze der Grünen bei der Bundestagswahl sagte in einem Interview mit der Türkischen Gemeinde in Deutschland, dass die Einwanderungspolitik „nicht zuletzt aus dem Innenministerium herausgelöst“ werden und die Vielfaltspolitik „in den Mittelpunkt eines gebündelten Ministeriums“ gestellt werden müsse.

Auch stellte sie die irrsinnige Behauptung auf, dass Deutschland ein Einwanderungsland und der Beitrag der türkischen Einwanderer bisher „kaum angemessen gewürdigt“ worden sei. Zudem plädierte Baerbock für „eine Art Migrantenquote“ für Behörden.

Ob Masseneinwanderung, islamischer Terror oder Vergewaltigungen durch multiethnische Banden – die Volksverräter in den Parlamenten haben unser Volk geschunden und haben noch lange nicht genug.

Die einzige Antwort darauf kann nur eine radikale und revolutionäre Umkehr der politischen Machtverhältnisse sein. Dafür steht “Der III. Weg”!

Darum am 26. September 2021 in ganz Sachsen mit der Zweitstimme “Der III. Weg” wählen!